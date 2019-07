Ecco il suo messaggio: “La parola del giorno è ARRIVEDERCI.Perché è speranza.Speranza e desidero di rivedere persone e luoghi che per te significano qualcosa.”Arrivederci alla prima squadra con cui ho giocato in serie A, una squadra con cui ho gioito, sofferto, con cui mi sono divertita e sono anche cresciuta.Sono stati due anni in cui ho conosciuto persone che mi hanno aiutato, dato consigli, che sono diventate esempi da seguire e che sono diventate soprattutto amiche, oltre che semplici compagne di squadra.Non mi aspettavo nulla di tutto quello che ho vissuto con questa maglia e accanto a queste fantastiche persone. Un grazie non basta. Non avrei mai immaginato di vincere 2 scudetti e una coppa Italia in due anni...Un percorso è fatto di alti e bassi, può avere varie strade da seguire e sicuramente qualunque sia quella da intraprendere fa parte della crescita.Per cui... ARRIVEDERCI TORINOCi vediamo presto".