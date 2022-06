Salta una panchina di Serie A. Andreazzoli non sarà più il tecnico dell'Empoli, come riporta il sito ufficiale del club toscano: "Empoli Football Club comunica che Aurelio Andreazzoli non sarà alla guida dell’Empoli nella prossima stagione sportiva. Ad Aurelio Andreazzoli va un sincero e sentito ringraziamento da tutta la nostra società per quanto fatto in azzurro in questi anni e i migliori auguri per il futuro sportivo e professionale".