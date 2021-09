Salta un'altra panchina in Serie A, dopo quella di Di Francesco al Verona. Anche il, infatti, ha deciso di esonerare il proprio allenatore,, che in tre partite ha conquistato un solo punto.Di seguito ildel club sardo:Il Cagliari Calcio comunica di aver sollevato Leonardo Semplici dal suo incarico di allenatore della prima squadra. Contestualmente sono stati esonerati il vice allenatore Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi ed i collaboratori tecnici Rossano Casoni e Alessio Rubicini.Come riportato da Calciomercato.com, in corsa per sostituire al Cagliari l'ex Spal ci sono anchee l'ex Juventus. A rischio, intanto, anche la posizione del direttore sportivo