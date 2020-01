Lo ha comunicato la Juventus attraverso un tweet: Cristiano Ronaldo non sarà della partita. Il portoghese "è stato colpito nel pomeriggio da un attacco di sinusite non sarà presente all’Allianz Stadium per il match di questa sera".



SPAZIO A DOUGLAS - Senza sette, ecco l'undici. Sarri è pronto a schierare nuovamente Douglas Costa, alla prima da titolare dopo l'infortunio subito. Non tutti i mali vengon per nuocere: una grossa occasione per il brasiliano, che dovrà sfruttarla fino in fondo.