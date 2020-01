Da inizio dicembre a Roma-Juve ha segnato 9 gol in Serie A, più di qualsiasi altro giocatore nei top-5 campionati europei nel periodo. Per la precisione, 9 dei 14 gol realizzati dalla Juventus in Serie A.



Ha segnato 14 gol nelle prime 19 partite di questo campionato - si legge sul sito bianconero -, gli stessi della scorsa stagione a questo punto: solo un altro giocatore nella storia della Juventus ha messo a segno almeno 14 gol in più di una stagione dopo le prime 19 gare di Serie A, John Hansen nel 1951, 1952, 1953.



Ecco perché Cristiano Ronaldo è stato votato miglior giocatore del mese di dicembre dai tifosi. Domenica verrà premiato.