Cristiano Ronaldo non ci sarà: il fuoriclasse della Juventus non giocherà questa sera nel debutto in Nations League del Portogallo contro la Croazia. A ufficializzarlo, la scelta di Fernando Santos, commissario tecnico dei lusitani: no, non l'ha inserito nella lista dei convocati a causa dell'infezione al dito del piede destro che tormenta CR7 ormai da quattro giorni. Nonostante la cura di antibiotici, Ronaldo non è riuscito a recuperare, e il fastidio resta palpabile. Al suo posto, il Portogallo ha scelto di affidare la maglia numero 7 al centrocampista del Porto, Sergio Oliveira.