2️⃣9️⃣ gol in @SerieA in questa stagione



CR7 vince un nuovo titolo personale e individuale nella serata in cui la Juventus agguanta la Champions League. I bianconeri volano nell'Europa che conta e, in attesa di capire il proprio futuro, il portoghese può festeggiare due volte: miglior marcatore del campionato con 29 gol, guardando l'ultima gara interamente dalla panchina per scelta tecnica. Secondo Lukaku a 24, terzo Muriel a 22.