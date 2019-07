Romero è un giocatore della Juventus, adesso è ufficiale. La squadra bianconera, attraverso il proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato in cui racconta l'accordo tra Juve e Geona per l'acquisizione del centrale argentino. Per Romero, un contratto fino al 2024.



IL COMUNICATO - Di seguito, il comunicato apparso su Juventus.com: "​Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Gabriel Romero a fronte di un corrispettivo di € 26 milioni pagabili in tre esercizi.

Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024. Contestualmente, Juventus ha sottoscritto con il Genoa un accordo per la cessione temporanea a titolo gratuito fino al 30 giugno 2020 del diritto alle prestazioni sportive dello stesso calciatore con premi a favore del Genoa per massimi € 5,3 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".