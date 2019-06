E' iniziata alle ore 14.00 la conferenza stampa di addio alla Roma di Francesco Totti. L'ex numero 10 giallorosso ha tenuto una conferenza stampa al CONI nella quale ha dichiarato: "Ringrazio Malagò per l'ospitalità e per avermi dato questa possibilità in questo posto bellissimo. Alle 12,41 del 17 giugno 2019 ho mandato un email al Ceo della Roma dove ho scritto un po' di parole e frasi per me impensabili. Ho scritto che ho datto le mie dimissioni. Speravo che questo giorno non fosse mai arrivato, invece è arrivato. E' un giorno molto pesante ma viste le condizioni ho dovuto. Non sono mai stato operativo nell'area tecnica. Oggi non ci devono essere fazioni pro Pallotta, pro Baldini o pro Totti. I presidente passano gli allenatori passano e pure i giocatori. Ma le bandiere no, quelle non passano. Questo mi ha . Non so più che dirvi".