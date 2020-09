1









Roma-Juve si giocherà con 1000 tifosi presenti allo stadio Olimpico. ​Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato l'ordinanza che permette la riapertura dell'impianto della capitale: "Ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - si legge nella nota - la presenza di pubblico sarà consentita solo presso i settori in grado di assicurare la permanenza delle persone presso la postazione seduta pre-assegnata per l'intera durata dell'evento".