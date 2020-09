6









Ventuno uomini a disposizione per la Roma di Fonseca, e tra questi c'è anche Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco è dunque a disposizione del suo allenatore per la trasferta di Verona, dove i giallorossi inizieranno la propria stagione. Nessuna sorpresa: le parti in causa, nonostante sia a un passo dalla Juventus, si aspettavano una scelta simile da parte del tecnico. Sorprendente sarebbe, invece, qualora Fonseca dovesse schierarlo da titolare o comunque a gara in corso.



LE PAROLE - In conferenza stampa, il portoghese era stato chiaro: "Dzeko sta qui con noi, domani sarà in partita. Non ha senso parlare di questo cambio adesso".​ In attesa di ulteriori novità su Milik (è in Austria per un supplemento di visite mediche), la Roma conta ancora su Edin. Che presto sarà sposo bianconero...