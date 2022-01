Nicola Rizzoli vola in America. La Concacaf annuncia l'arrivo dell'ex fischietto della sezione di Bologna come consulente tecnico arbitrale. Sostituirà ad interim anche il responsabile degli arbitri Brian Hall a fine mese e aiuterà la Confederazione dell'America Centro-Settentrionale a rinnovare le sue strutture arbitrali, i programmi e la strategia generale per migliorare la qualità degli arbitraggi. Per il fischietto della finale mondiale del 2014, designatore in serie A dal 2017 al 2021, si tratta della seconda esperienza all'estero dopo quella intrapresa nello scorso novembre come consulente della Federcalcio ucraina.