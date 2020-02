Il pericolo Coronavirus colpisce anche il mondo del calcio. Dopo le 40 partite di ieri rinviate tra Eccellenza, Promozione, Allievi e Giovanissimi Nazionali, oltre alla gara di Serie B tra Ascoli e Cremonese, oggi verranno rinviate a data da destinarsi anche tre gare di Serie A: Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari. Dopo l'annuncio del premier Giuseppe Conte e la conferma del Ministro dello Sport Spadafora, è arrivata anche la conferma dei club coinvolti attraverso un comunicato ufficiale. Il Consiglio dei Ministri ha annunciato che oggi non ci sarà nessuna manifestazione sportiva in Veneto e in Lombardia.