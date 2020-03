Ufficiale: la sfida tra Manchester City e Real Madrid è rinviata. La quarantena del Real Madrid ha portato al rinvio della sfida tra i blancos e i citizens in Champions League, in programma la prossima settimana per il ritorno degli ottavi di finale. Ecco il comunicato: “La partita del Manchester City in UEFA Champions League contro il Real Madrid è stata rinviata. La decisione di rinviare la partita di martedì è stata presa in collaborazione con la UEFA e segue la conferma che i giocatori del Real Madrid si isoleranno da soli per quindici giorni, dopo che è emerso che un giocatore della squadra di basket del Real Madrid si è dimostrato positivo per COVID-19”.