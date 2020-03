JUVE-LIONE RINVIATA. La sfida di ritorno degli ottavi di Champions League non si giocherà martedì 17 marzo, ma è spostata a data da destinarsi. Ecco il comunicato ufficiale della Uefa:



"A seguito della quarantena imposta ai giocatori della Juventus e del Real Madrid CF, le seguenti partite di UEFA Champions League non si svolgeranno come previsto.



UEFA Champions League, ottavi di finale :



Manchester City FC - Real Madrid CF, 17 marzo, 21:00CET

Juventus - Olympique Lyonnais, 17 marzo, 21: 00CET



Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito".