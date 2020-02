UFFICIALE | #JuveInter è rinviata al 13 maggio, in ottemperanza alle "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.



Il comunicato della Lega @SerieA https://t.co/HQEpBCq278 pic.twitter.com/1soFQkf4Fk — JuventusFC (@juventusfc) February 29, 2020

Clamoroso. E' stata rinviata la partita tra Juventus e Inter. La decisione è arrivata dopo una riunione del Governo a Roma. E' stato rinviato il match scudetto così come le altre 4 partite che si sarebbero dovute giocare a porte chiuse. C'è già la data del recupero degli incontri: si tratta del 13 maggio del 2020.Come comunicato dalla Lega Calcio, la decisione è stata presa per il "susseguirsi di numerosi interventi normativi urgenti da parte del Governo per rispondere a questa straordinaria emergenza a tutela della salute e della sicurezza pubblica". Juve-Inter si recupera così il 13 maggio. Il big match è rimandato così come la finale di Coppa Italia che per dirette conseguenza sarò giocata il 20 maggio.