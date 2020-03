La notizia era nell'aria, ora è arrivata anche l'ufficialità: anche Sampdoria-Verona inizialmente in programma domani sera verrà rinviata come le altre gare di questa giornata posticipate. "La Lega Nazionale Professionisti Serie A, in linea con quanto disposto con Comunicato Ufficiale n. 193 del 29 febbraio 2020, ha comunicato che la gara Sampdoria-Hellas Verona, valida per la 26^ giornata del campionato di Serie A, inizialmente programmata per lunedì 2 marzo 2020, è stata rinviata a mercoledì 13 maggio 2020". Anche per Sampdoria-Verona quindi vale quello già stabilito per le altre partite di questo turno che sono state rinviate, con il 13 maggio come termine ultimo per il recupero ma e che potrebbero essere rigiocate tutte il prossimo week end.