"Il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, riunito oggi in Roma, ha deliberato la nomina dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, e dei Presidenti dei Comitati Regionali Arbitri e dei Comitati Provinciali Arbitri di Bolzano e Trento, per la Stagione Sportiva 2019/2020.



C.A.N. A

Nicola RIZZOLI Bologna confermato

Responsabile

Gabriele GAVA Conegliano confermato

Danilo GIANNOCCARO Lecce nuovo

Andrea Edoardo STEFANI Milano confermato



C.A.N. B

Emidio MORGANTI Ascoli Piceno confermato

Responsabile

Christian BRIGHI Cesena confermato

Riccardo DI FIORE Aosta confermato



C.A.N. PRO

Antonio DAMATO Barletta nuovo

Responsabile

Paolo CALCAGNO Nichelino confermato

Maurizio CIAMPI Roma 1 confermato

Elenito Giovanni DI LIBERATORE Teramo nuovo

Emilio OSTINELLI Como nuovo".



E' quanto riportato sul sito ufficiale della Figc.