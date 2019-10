#WALCRO



Aaron Ramsey has failed to regain match fitness in time for this evening's game and is not included in the matchday squad.



Brysia wella Aaron! #TogetherStronger pic.twitter.com/LybYp5l7DG — Wales (@Cymru) October 13, 2019

Giggs ha deciso:. Il ventottenne, neanche giovedì, era partito con la squadra per partecipare alla gara contro la Slovacchia (1-1): no, Aaron non riuscirà nemmeno stavolta. Non recupera e dunque non affretta i tempi. Ramsey continua ad allenarsi a Cardiff, rimanendo sotto il controllo strettissimo del fisioterapista della selezione nazionale. A comunicarlo è stato il Twitter ufficiale della squadra allenata dall'ex leggenda del Manchester United: 'Aaron Ramsey non è riuscito a riguadagnare la forma fisica della partita in tempo per la partita di questa sera e non è incluso nelle convocazioni di giornata', le parole dell'account della Federazione. Che augura a Ramsey un pronto recupero.