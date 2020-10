1









Pian piano, rientrano tutti. La Juve, intanto, continua a lavorare alla Continassa, dov'è in preparazione la sfida di Crotone, in programma per sabato. E' tornato a Torino Aaron Ramsey, già questa mattina protagonista al JMedical per valutare l'entità del problema fisico che gli ha precluso l'ultimo impegno con il Galles. Nel comunicato, le sue condizioni.



COME STA RAMSEY - "E' tornata anche oggi al lavoro la Juventus: in attesa dei rientri dei Nazionali, il gruppo ha continuato a lavorare al Training Center, con vista sulla trasferta di Crotone, in programma per sabato.

I bianconeri hanno dunque proseguito la preparazione con una seduta mattutina in palestra. Domani i ragazzi di Mister Pirlo si alleneranno invece al pomeriggio.

Gli esami cui è stato sottoposto oggi Aaron Ramsey hanno escluso lesioni muscolari e le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".