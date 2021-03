1









Aaron Ramsey ha firmato con l'Aston Villa. Tutto vero. Il gallese via dalla Juve? No, non è quel Aaron Ramsey. Si tratta di un'omonimia. Il giocatore che ha appena firmato con la prima squadra dei Villans infatti è un centrocampista 18enne che gioca nell'Under 23. Nazionale inglese Under 18, in questa stagione ha segnato 6 gol in 14 gare. Ramsey all'Aston Villa sì, ma non il bianconero. E i tifosi della Juve possono tirare un sospiro di sollievo.