Raffaeleha parlato per la prima volta come nuovo allenatore delladopo aver apposto la firma sul biennale che lo lega alla squadra viola. Queste le sue parole: "Vorrei ringraziare tutti per essere qui. Vorrei ringraziare il presidente Commisso, che ho salutato telefonicamente. Mi ha colpito il suo entusiasmo e la sua passione, uniti alla sua umanità. Sono felice di questo. Volevo ringraziare Ferrari e Pradè. Mi hanno voluto fortemente qui e in due minuti abbiamo trovato l'intesa su tutto. Sono orgoglioso e motivato di essere qui. Sto rappresentando un club prestigioso e con una grande storia. Sono in una società molto importante. Darò tutto per questo club e per questi tifosi incredibili. Cercherò di dare tutto me stesso".