Insuffisamment rétabli de sa blessure à la cheville gauche, @nglkante va quitter le rassemblement. Adrien Rabiot le suppléera dans le groupe.



Touché à un mollet, @CorentinTolisso est indisponible jusqu’à la fin du rassemblement. @MatteoGuendouzi est attendu demain à Strasbourg pic.twitter.com/DT3Qgwh4fL — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) September 1, 2021

. Il centrocampista della Juventus è stato convocato oggi come rimpiazzo di Kante, ancora infortunato: lascia la Continassa per raggiungere la Francia. Ecco il comunicato: "Ngolo Kanté non ha sufficientemente recuperato dall'infortunio alla caviglia sinistra e lascerà il raduno. Adrien Rabiot lo sostituirà nel gruppo. Per un colpo al polpaccio Corentin Tolisso non sarà disponibile fino alla fine del raduno. Matteo Guendouzi è atteso domani a Strasburgo".