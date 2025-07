Ufficiale Pubill, ha cambiato squadra: ecco dove giocherà il terzino seguito dalla Juventus

AFP via Getty Images

Il futuro di Marc Pubill è stato ufficialmente definito. Il terzino spagnolo, seguito dalla Juventus ma soprattutto dal Milan, sembrava destinato al trasferimento al Wolverhampton e invece quando tutta sembra presagire al suo passaggio in Premier League. E invece nella giornata di oggi è maturato il più classico dei colpi di segna, con un inserimento last minute che ha fatto saltare il banco. Marc Pubill, infatti, rimarrà in Spagna e a partire dalla prossima stagione vestirà la maglia dell'Atletico Madrid. I Colchoneros, infatti, hanno già ufficializzato il trasferimento.

Il comunicato dell'Atletico su Pubill

"Accordo con l'UD Almería per la cessione del terzino della nazionale Under 21 Marc Pubill. Il campione olimpico firmerà il nuovo contratto dopo aver superato la visita medica".