Dopo la finale del 2014 (dove la Juve di Conte avrebbe potuto giocarsi il trofeo in una finale casalinga, ma in semifinale venne eliminata dal Benfica) l'Europa League torna allo Juventus Stadium, nel frattempo rinominato con lo sponsor Allianz.



Questo infatti il comunicato diramato dalla Uefa: "La UEFA ha confermato che la partita di andata dei sedicesimi di finale di UEFA Europa League tra Real Sociedad de Fútbol e Manchester United FC si svolgerà allo Juventus Stadium di Torino. La data della partita (18 febbraio 2021) e l’orario di inizio (18: 55CET) rimarranno gli stessi. La UEFA desidera ringraziare la Real Sociedad de Fútbol e il Manchester United FC per la loro stretta collaborazione e assistenza nel trovare una soluzione al problema in questione, così come la Federcalcio italiana e la Juventus per il loro sostegno e per aver accettato di ospitare la partita in questione".



Il motivo di questo campo neutro? Le restrizioni anti-Covid attualmente vigenti in Spagna, che impediscono l'ingresso nel Paese a chi proviene dal Regno Unito. Restrizioni non solo spagnole: dei giorni scorsi è la notizia che Lipsia-Liverpool di Champions League si disputerà a Budapest, poiché neppure in Germania al momento possono entrare persone dal Regno Unito.

Non calcherà però il terreno dello Stadium Paul Pogba, "sogno proibito" della Juve attualmente allo United, in quanto vittima di un infortunio che lo terrà diverse settimane ai box.