UFFICIALE: Pogba è un nuovo giocatore del Monaco

“Come un bambino tutto emozionato per il primo giorno di scuola”. Inizia così il video di presentazione di Paul Pogba come nuovo giocatore dell’AS Monaco, accompagnato dalle immagini dello Stadio Louis II, incastonato tra le montagne, simbolo di una nuova scalata. Il centrocampista francese, 32 anni, si appresta a ricominciare dopo un lungo stop forzato a causa della squalifica per doping, inizialmente fissata a quattro anni e poi ridotta a 18 mesi.Un periodo difficile, vissuto tra isolamento e speranza, ma senza mai perdere la convinzione che la "Piovra" – com'è soprannominato per il suo stile di gioco – sarebbe tornata. Pogba è ora pronto a rimettersi in gioco con la maglia del Monaco, firmando un contratto biennale valido fino al 30 giugno 2027. Sarà una pedina fondamentale per la squadra di Adi Hütter, sia in Ligue 1 che in Champions League.

Originario di Lagny-sur-Marne, Pogba ha cominciato la sua carriera al Le Havre prima di trasferirsi al Manchester United. Il salto di qualità arriva però con la Juventus, dove tra il 2012 e il 2016 conquista quattro Scudetti, due Coppe Italia e due Supercoppe italiane, arrivando anche in finale di Champions League nel 2015. Dopo un secondo ciclo a Torino (2022-2024), si unisce ora ai monegaschi.In nazionale, è stato protagonista assoluto della vittoria del Mondiale 2018 con un gol in finale. Con 91 presenze e 11 reti, Pogba rappresenta una figura simbolo della sua generazione. Ora, con l’AS Monaco, è pronto a scrivere un nuovo capitolo.