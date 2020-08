Miralem Pjanic, ormai ex centrocampista della Juventus, è positivo al coronavirus. L'ha comunicato stasera il Barcellona, club dove giocherà da questa stagione il bosniaco in seguito all'affare che porta a Torino il brasiliano Arthur. Pjanic è risultato positivo al Covid-19 in un test effettuato ieri, ma si trova in buona salute ed è isolato in casa. Potrà aggregarsi al Barça fra 15 giorni. Il bosniaco è l'ennesimo caso di positività al virus tra Serie A e Liga, una situazione che sta mettendo a rischio il regolare inizio della stagione 2020-2021.