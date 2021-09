Adesso è ufficiale: Miralemgiocherà la prossima stagione in Turchia con la maglia bianconera del. La nota ufficiale del club: "È stato raggiunto un accordo con il club e il giocatore in merito al trasferimento temporaneo del calciatore professionista Miralem Pjanic. La nostra Società pagherà al giocatore una commissione netta di 2.750.000 euro per la stagione 2021-2022. Diamo il benvenuto a Miralem Pjanic, che crediamo fornirà servizi importanti al nostro club, alla famiglia Beşiktaş e gli auguriamo successo.".