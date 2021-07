Markova al: dopo aver svolto le visite mediche nella giornata di ieri, oggi è arrivata l'ufficialità del passaggio dell'attaccante croato ai granata in prestito con diritto di riscatto. Le cifre si aggirano tra i 5 e i 7 milioni di euro.Nato a Zagabria nel 1995 e bianconero dal 2016, Marko in questi anni ha anche militato, sempre in prestito, nelle fila di Schalke 04, Fiorentina, Anderlecht e Genoa.In bocca al lupo per questa nuova avventura!