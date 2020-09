Marko Pjaca è un nuovo giocatore del Genoa, ora è ufficiale. Lo ha annunciato il club ligure con un comunicato apparso poco fa sul sito ufficiale. Insieme a lui anche Zappacosta, entrambi ritratti in posa con il nuovo direttore sportivo Faggiano. Arriva in prestito secco per una stagione, sperando di ritrovarsi definitivamente.



Ecco il comunicato: "Il Genoa Cfc comunica di aver rilevato, in prestito da Juventus Fc e Chelsea Fc, le prestazioni sportive dell’attaccante Marko Pjaca (Zagabria, CRO, 06-05-1995) e dell’esterno Davide Zappacosta (Sora, ITA, 11-06-1992)".