UFFICIALE | Marko Pjaca all'@EmpoliCalcio in prestito fino al 30 giugno 2023.



Buona fortuna, Marko pic.twitter.com/ZLAJxGFYkq — JuventusFC (@juventusfc) September 1, 2022

L'ufficialità, di fatto, era già arrivata questa mattina, con il deposito in Lega del contratto. Markoè un nuovo giocatore dell', come annunciato poco fa dallaattraverso una breve nota pubblicata su Twitter. Nuova esperienza, dunque, per l'attaccante croato, reduce dal periodo in prestito al Torino, che già ieri sera era presente sugli spalti dello Stadio Castellani per la sfida contro il Verona. Qui sotto il post del club bianconero.