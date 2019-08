"Sarà un Master con nomi illustri - scrive la Figc nel suo comunicato - tanti volti noti del calcio italiano che per un anno intero siederanno dietro i banchi di Coverciano per frequentare il corso per ‘Allenatore Professionista di Prima Categoria – Uefa Pro’, il massimo livello dedicato alla formazione dei tecnici di calcio".



Tra i partecipanti due campioni del mondo del 2006, come Andrea Pirlo e Luca Toni, che saranno tra gli allievi del Master allenatori, con l’obiettivo di superare gli esami finali al termine delle lezioni e ottenere così la qualifica Uefa Pro, che permetterà loro di poter guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati professionistici di Serie A e Serie B maschile.



Tutti gli allievi: Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Eugen Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Vincenzo Italiano, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Angelo Palombo, Andrea Pirlo, Walter Adrian Samuel, Manuela Tesse, Luca Toni e Emanuele Troise.