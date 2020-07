3









Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore dell'Under 23 della Juventus. Tutto definitivo, mancava soltanto l'ufficialità: ora è arrivata anche quella. Pochi minuti fa, infatti, il club bianconero ha annunciato l'arrivo di Pirlo con un comunicato sul sito ufficiale: "Inizia oggi una nuova avventura, per Andrea Pirlo e per la Juventus, che dopo 5 anni tornano a lavorare insieme. Andrea è infatti il nuovo allenatore dell'Under 23.



Dunque, da Maestro… a Mister; Pirlo ha salutato la Juventus dopo quattro stagioni nell’estate del 2015, con un palmarès bianconero incredibile: quattro Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane. Una storia costellata di tante, tantissime gemme: goal decisivi, assist dipinti su tela, visione di gioco comune a nessuno.



E un’esperienza, quella stessa che ha portato Andrea sul tetto del mondo con la Nazionale azzurra nel 2006, che ora metterà a disposizione dei ragazzi dell’Under 23, un progetto recente, in crescita continua e che quest’anno ha portato, alla sua seconda stagione, il suo primo e storico frutto, la Coppa Italia di categoria.



Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere.



Welcome Back, coach Pirlo!".



La presentazione del nuovo allenatore dell'Under 23, insieme al quale arriverà anche Roberto Baronio come vice e un nuovo match analyst, è fissata per domani venerdì 31 alle 17.30.