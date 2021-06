Dalla federazione croata: "Durante la serata, la Federcalcio croata ha ricevuto i risultati dei regolari test per il virus SARS-CoV-2, che hanno mostrato che il membro della squadra nazionale Ivan Perišić è positivo al coronavirus. "​Il servizio medico della nazionale ha isolato Ivan dagli altri componenti della nazionale e ha immediatamente informato dettagliatamente della situazione il servizio epidemiologico competente, con evidenza del rispetto di tutte le misure di protezione contro la diffusione del coronavirus. Perišić trascorrerà 10 giorni in autoisolamento e in quel periodo non gareggerà per le partite della nazionale croata.



Tutti gli altri membri della squadra nazionale, membri dello staff e delegazioni sono negativi. La Nazionale ha un volo da Pola a Copenaghen alle 10:35, dove giocherà la partita degli ottavi di finale del Campionato Europeo contro la Spagna lunedì 28 giugno.