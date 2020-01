Ritorno al passato per Mattia Perin. Il portiere riparte dal Genoa: a ufficializzarlo è il sito della Lega Calcio. La Juve lo gira in prestito ai rossoblù fino a fine stagione. Il portiere era chiuso in bianconero dove a causa di un lungo stop per infortunio era scalato indietro nelle gerarchie diventando addirittura il quarto portiere dietro Szczesny, Buffon e Pinsoglio. L'obiettivo dei bianconeri era quello di mandarlo a giocare per fargli ritrovare la condizione fisica e la continuità della quale ha bisogno per rilanciarsi ad alti livelli.