Mattia Perin ha contratto il Coronavirus. Il portiere del Genoa è risultato positivo al tampone effettuato alla vigilia della sfida che il Grifone giocherà contro il Napoli, domani pomeriggio ore 15. Chiaramente, il giocatore non è stato convocato da Rolando Maran, e sarà sottoposto a quarantena obbligatoria finché non risulterà per ben due volte negativo al tampone. Queste, le parole del tecnico: "​Perin è assente, è positivo al Covid. Asintomatico? Deve parlare col dottore. Durante l’allenamento non era qua al campo, ma a casa con un po’ di febbre. La rottura di scatole è che non può essere della partita. Onestamente l’ho saputo pochi minuti fa”. Il secondo portiere è Marchetti, giocherà lui a Napoli".