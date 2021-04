Il Real Madrid ha deciso: Florentino Perez confermato presidente fino al 2025. Per l'attuale numero uno delle Merengues si tratta del sesto mandato e ora tutte le attenzioni sono concentrate sul finale di stagione e sul prossimo mercato. Ronaldo sì, Ronaldo no: cosa cambia con la conferma di Perez? Il presidente riaccoglierebbe a braccia aperte l'attaccante della Juventus, col quale però secondo la stampa spagnola non si sono lasciati benissimo. Da Torino fanno sapere che CR7 è intoccabile, ma il Real potrebbe fare un tentativo per riportarlo a Madrid.