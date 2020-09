2









E' ufficiale il trasferimento di Luca Pellegrini al Genoa. Il difensore arriva in prestito secco per una stagione. Questo il comunicato del club rossoblù: "​Il Genoa Cfc comunica di aver acquisito, in prestito annuale da Juventus Fc, le prestazioni sportive dell’esterno Luca Pellegrini (Roma, 07/03/1999). Il giocatore ha scelto la maglia 88 ed è a disposizione per la trasferta di Napoli".