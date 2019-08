Luca Pellegrini è un nuovo giocatore del Cagliari. Per la seconda volta. Il terzino di proprietà della Juventus, arrivato solo poche settimane fa nell'affare Spinazzola con la Roma, ritornerà in Sardegna per un anno di prestito.



Il comunicato UFFICIALE della Juve: ​"Il calciatore Luca Pellegrini disputerà la prossima stagione al Cagliari, E' stato infatti perfezionato l'accordo con la società rossoblu, che prevede la cessione del laterale, classe 1999, in prestito, fino al 30 giugno 2020".



Il comunicato UFFICIALE del Cagliari: "​Il Cagliari Calcio comunica di avere acquisito dalla Juventus le prestazioni sportive del calciatore Luca Pellegrini che arriva in prestito sino al termine della stagione 2019-20. Un gradito ritorno nell’Isola: il giovane laterale sinistro indosserà nuovamente la maglia del Cagliari dopo la felice esperienza della stagione scorsa. Arrivato in Sardegna nella sessione invernale di mercato, nelle sue 12 apparizioni in rossoblù ha suscitato unanimi consensi: dinamismo, combattività, folate sulla fascia sinistra concluse spesso con precisi cross a beneficio degli attaccanti.Uno dei giovani più interessanti proposti ultimamente dal nostro calcio: Pellegrini metterà ora a disposizione della squadra tutto il suo talento e la voglia di migliorarsi. Bentornato in rossoblù, Luca!".

E, oltre ai consueti comunicati, arriva anche un annuncio particolare e divertente per il Cagliari: