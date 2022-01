11









Pavel Nedved guarito dal Covid. Il vicepresidente della Juventus si è negativizzato proprio nel giorno di Inter-Juventus, gara che assegnerà il primo trofeo stagionale. In scena alle 21 a San Siro, sarà la finale di Supercoppa Italiana: da una parte la Juve di Allegri, dall'altra i campioni d'Italia di Inzaghi. E sugli spalti, insieme a Del Piero e a migliaia di tifosi, ci sarà anche Pavel Nedved. Lui al fianco di Cherubini e Arrivabene, tornato giusto in tempo dopo che in data 6 gennaio era risultato positivo ​a un tampone. Dopo l'isolamento ritrova il calcio, la squadra e subito lo stadio.