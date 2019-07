La Juventus ha annunciato una partnership con ​Nilox, brand leader nella tecnologia per la vita all’aria aperta, parte del Gruppo Esprinet. Le due società tornano a collaborare assieme dopo l'esperienza del 2016. Come scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale: ""Siamo felici di accogliere nuovamente Nilox tra gli Official Partner di Juventus. Il nostro club è, ormai da anni, alla costante ricerca di partnerships volte alla costruzione di progetti innovativi; accordi con aziende quali", le parole di Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer di Juventus.