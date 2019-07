La Juve e Konami: insieme per un nuovo accordo. Ora è ufficiale ed esclusivo, con Miralem Pjanic come principale volto e ambasciatore della partnership. La Demo sarà rilasciata il 30 luglio.



Tutti i dettagli nel comunicato:

"KONAMI CHIUDE UN ACCORDO DI ESCLUSIVA CON LA JUVENTUS F.C.​



La Juventus FC sarà presente in esclusiva in eFootball PES 2020 – l’unico videogioco di calcio ad includere i Campioni d’Italia. Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato la finalizzazione di un accordo di collaborazione esclusiva con la Juventus FC, squadra conosciuta in tutto il mondo e attuale campione d’Italia.



La partnership tra KONAMI e Juventus FC permetterà agli sviluppatori della serie eFootball PES l’utilizzo esclusivo all’interno di un videogioco di calcio della Juventus FC, inclusi il nome della squadra, lo stemma e i kit di gioco ufficiali. Inoltre, il team di sviluppo ha avuto la possibilità di collaborare con i calciatori della squadra per poterli ricreare al meglio digitalmente all’interno del videogioco.



Jonas Lygaard, Senior Director Brand & Business Development di Konami Digital Entertainment B.V. ha dichiarato: “La nostra partnership con Juventus FC, una delle più importanti squadre del mondo, è un messaggio chiaro da parte di eFootball PES 2020 – che sarà l’unico videogioco di calcio in cui si potrà giocare con i giganti italiani. Il claim di eFootball PES è ‘playing is believing’ e noi siamo orgogliosi che la Juventus FC creda in noi e in un futuro con noi”.



Lo stadio di casa della Juventus FC, l’Allianz Stadium, sarà perfettamente ricreato e presente in esclusiva in eFootball PES 2020. Il team di sviluppo di KONAMI è specializzato nella riproduzione digitale degli stadi ed i tifosi di calcio in tutto il mondo sapranno sicuramente apprezzare il livello di dettaglio presente nella loro ultima creazione.



E non finisce qui; i giocatori della prima squadra della Juventus FC sono stati tutti scannerizzati in 3D per permettere che siano perfettamente riprodotti all’interno del videogioco così come nella realtà.



KONAMI è anche felice di annunciare che Miralem Pjanić, il centrocampista bosniaco, è stato reclutato come Official eFootball PES Ambassador. In questo ruolo, Pjanić apparirà sulla copertina di eFootball PES 2020 e sarà coinvolto in una serie di attività di Juventus FC e KONAMI nel corso dell’anno.



Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer ha commentato: "Siamo molto orgogliosi della collaborazione che abbiamo definito con Konami. Questa partnership vede due icone del calcio e dell’intrattenimento mondiale, Juventus e PES, unire le forze per i prossimi tre anni, permettendo più facilmente di identificarci con i nostri tifosi più giovani e di aumentare la nostra popolarità sia coi fan dello sport che con quelli dell’esports".

