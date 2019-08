Una prima stagionale da tutto esaurito. La Juve comincia come aveva lasciato e in attesa di essere in campo, alle 18 di sabato sera, ha già fatto registrare il primo sold out.



Il comunicato: "Il Parma Calcio 1913 comunica che la prevendita dei biglietti dello stadio Ennio Tardini per la partita contro la Juventus (1^ Giornata Serie A Tim 2019/2020) in programma sabato 24 agosto (fischio di inizio: ore 18) ha fatto registrare il ‘tutto esaurito’.



Non è più disponibile alcun titolo di ingresso in ogni settore dell’impianto. Pertanto il giorno della gara i botteghini saranno aperti soltanto per il ritiro degli accrediti dalle ore 13. Si precisa che per questo incontro è applicato il provvedimento di incedibilità del singolo tagliando di ogni settore: potranno accedere allo stadio Tardini esclusivamente le persone intestatarie di ogni biglietto. L’incedibilità non è applicata agli abbonamenti.



Sono esauriti anche i posti riservati ai tifosi portatori di disabilità. I tifosi con disabilità al 100% e i loro accompagnatori, a cui é stata data conferma di accreditamento nella giornata odierna secondo le modalità stabilite, potranno ritirare i loro accrediti in Via Puccini all’ingresso della Tribuna Est, dove si trova il settore a loro dedicato".