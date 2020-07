Pierluigi Pardo lascia la conduzione di Tiki Taka: "Era un esperimento nato 7 anni fa da un buco di palinsesto. Si parlava di calcio, ma con leggerezza, in maniera diretta e informale, perché se siamo formali nel calcio è finita. Il programma era sopra la media di rete con uno share tra l’8 il 9%, ma dopo tanti anni ho sentito il bisogno di nuovi stimoli. Era un programma trasversale aperto a tutti: calciatori, artisti, politici, personaggi anche di altre tv. Sono passati tutti, da Vespa a Floris, da Fiorello a Jovanotti, da Renzi a Salvini, da Bocelli a Burioni".



"Intanto mi concentro sulla telecronaca, la mia passione viscerale. Ti dà l’illusione di essere in campo, di essere un protagonista della partita. In qualche modo lo sei anche: sugli episodi dubbi i tifosi ti attaccano quasi quanto l’arbitro. La telecronaca è il fanciullino che è in me, il ticchettare del mio buonumore, per dirla alla Guccini. E' una questione estetica, musicale: ritmo e voce sono decisive. È un po’ come per i cantanti la differenza tra live e studio. Il pubblico manca: i fondini virtuali sono orribili. Per chi tifo? Il mio mito è Tony Adams e l’Arsenal di quegli anni".