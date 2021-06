Ecco il comunicato:"Il Club è lieto di annunciare la nomina di Fabio Paratici a Managing Director, area Calcio, con effetto dal 1 luglio 2021. Fabio sarà responsabile della gestione e dello sviluppo delle operazioni sportive del Club presso il Club, le strutture e le infrastrutture calcistiche".Daniel, Presidente del club, ha dichiarato: “Conosco Fabio da diversi anni e porta con sé una vasta esperienza nello scouting, nelle attività giovanili e calcistiche. Ha un eccezionale storia nell'assemblare squadre competitive. Come tutti sappiamo, la Juventus è stata un club di grande successo e lui è stato una parte importante di tutto questo. Sarà una grande aggiunta alla struttura di gestione. Sono lieto che guiderà la squadra calcistica del Club mentre guardiamo avanti alla prossima stagione”.Fabioha dichiarato: “Sono entusiasta di questa fantastica opportunità e ringrazio la Società e il Presidente per la fiducia accordatami. Il Tottenham è uno dei migliori club nel Regno Unito e in Europa con un ambizioso piano a lungo termine. Dedicherò tutto me stesso a questa nuova impresa e non vedo l'ora di lavorare con il team di gestione per scrivere un nuovo capitolo, si spera di successo, nella storia del Club".