E' ufficiale. Manca solo il comunicato ma c'è quello del presidente del Napoli che su Twitter ha dato il benvenuto al nuovo acquisto azzurro ​Victor Osimhen. L'attaccante ​arriva dal Lille per un investimento complessivo da oltre 80 milioni di euro, contando anche i 5 anni di contratto e il cartellino di Karnezis inserito nell'operazione. L'acquisto dell'attaccante nigeriano allontana ancora di più Milik dal San Paolo. Il polacco ha un accordo con la Juve e non vuole rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Con ​Osimhen al Napoli, Milik si avvicina alla Juve.