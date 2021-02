L'Ajax perde ​Andre Onana. Il portiere è stato squalificato per 12 mesi​​, in tutte le competizioni, dopo essere stato trovato positivo a un test antidoping effettuato un paio di mesi fa. Il club parla di un errore e di un farmaco assunto per errore tra quelli prescritti alla moglie. Come si legge nel comunicato: "Nella mattinata del 30 ottobre, Onana non si sentiva bene e ha ingerito una pillola per alleviare il malessere. Tuttavia ha inconsapevolmente assunto il Lasimac, un farmaco che era stato precedentemente prescritto alla moglie. La confusione di Onana ha fatto sì che prendesse il medicinale della moglie, portando l'UEFA ad adottare questo provvedimento nei confronti del portiere. La commissione disciplinare dell'UEFA ritiene che Onana non avesse intenzione di imbrogliare. Tuttavia, l'UEFA crede, sulla base delle regole antidoping, che un atleta abbia sempre il dovere di assicurarsi che nel suo corpo non entrino sostanze proibite".



E van der Sar spiega: ​"Noi rinunciamo esplicitamente a farmaci che migliorino le prestazioni. Siamo per uno sport pulito. Questa è una botta terribile, per Andre ma sicuramente anche per noi come società. Andre è un portiere di alto livello, che nel corso degli anni ha dimostrato il proprio valore ed è molto amato dai tifosi. Speravamo in una sospensione con la condizionale o in uno stop molto più breve di questi 12 mesi, perché quel farmaco non è stato preso per rinforzare il suo corpo o migliorare le sue prestazioni".