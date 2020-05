13









"Il parere richiesto dal governo sul protocollo presentato dalla Figc è stato espresso dal Comitato Tecnico Scientifico e conferma la linea della prudenza sinora seguita dai ministeri competenti. Le indicazioni del Comitato, che sono da considerarsi stringenti e vincolanti, saranno trasmesse alla Federazione per i doverosi adeguamenti del Protocollo in modo da consentire la ripresa in sicurezza degli allenamenti di squadra a partire dal 18 maggio".



E' questa la nota pubblicata da Roberto Speranza, Ministro della Salute, e Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport. Il governo ha quindi aperto le porte alla riapertura del calcio, dal 18 maggio, con allenamenti di gruppo. Seguirà una fase di riatletizzazione prima della ripresa della Serie A.