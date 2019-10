La Juventus ha un nuovo Regional Sponsor per l'Asia, come annunciato da un comunicato ufficiale sul sito del club bianconero:



"La forza della Juventus e quella di Dashing, brand leader del men’s care in Malesia, si uniscono.



Grazie all’annuncio della Regional Partnership con Dashing, brand del colosso WIPRO, la Juventus sbarca nel settore Men’s Care in Malesia e Brunei: un accordo pluriennale che permetterà di creare esperienze, attivazioni e prodotti, per avvicinare ancora di più il pubblico bianconero nei due paesi.



«Siamo molto contenti di annunciare questa nuova Partnership regionale con Dashing – commenta Giorgio Ricci, Juventus Chief Revenue Officer di Juventus -, un’azienda leader nel settore del personal care maschile in Malesia e Brunei, e parte di WIPRO, uno dei più grandi gruppi industriali in Asia. Questo accordo garantirà al Club maggiore vicinanza ai fan nella regione attraverso la promozione di prodotti co-branded a partire dal 2020, e fornisce a Dashing la possibilità di offrire esperienze indimenticabili ai propri consumatori, in contatto con presente e passato bianconero»



Un’unione che rafforza ulteriormente la tradizione vincente di Dashing e Juventus, e che mira a consolidare il legame con i tifosi bianconeri in Malesia e Brunei: «Con questa grande partnership – spiega Sriram, Chief Executive, Wipro Unza Malaysia – Dashing porterà la magia di un colosso calcistico come Juventus, ammirato in tutto il mondo, ai fan in Malesia, attraverso una serie di prodotti per il men’s care. E’ un nuovo capitolo nei 25 anni di storia del brand preferito in Malesia nel settore del personal care maschile: questa partnership è l’unione di due campioni assoluti».



Oltre al lancio della linea di prodotti co-branded, in programma nel 2020, l’obiettivo della partnership è di creare esperienze uniche e attivazioni speciali per i tifosi bianconeri, tra cui la possibilità di vedere giornate indimenticabili all’Allianz Stadium".