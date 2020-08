Mercato maschile ma anche femminile. In attesa che Paratici piazzi nuovi colpi per la nuova Juve di Pirlo, le Women hanno annunciato l'acquisto della centrocampista argentina Dalila Ippolito, classe 2002 e sei presenze con la maglia della nazionale. Ippolito era stata anche inserita nella lista delle 23 convocate per il Mondiale in Francia diventando la più giovane esordiente argentina nella competizione. Questo il comunicato della Juve: "Un nuovo talento arricchisce la rosa delle Juventus Women: Dalila Ippolito, classe 2002, da oggi è una giocatrice bianconera. Prima argentina della storia del club, vestirà la maglia numero 5.



Dalila, che ha esordito tra i grandi con la maglia del River Plate, arriva dall'UAI Urquiza, club argentino e, nonostante la giovanissima età, ha già esperienza internazionale, avendo indossato la maglia della Nazionale Maggiore, con cui ha esordito il 24 maggio 2019 nel successo 3-1 sull'Uruguay. Ha fatto, inoltre, parte della spedizione per il Mondiale del 2019 in Francia, diventando la più giovane argentina di sempre a debuttare in Coppa del Mondo.



La scorsa stagione ha collezionato 13 presenze con l'UAI Urquiza (compresa la Copa Libertadores) segnando due gol e fornendo due assist. Ora, alla sua prima esperienza lontano da casa, è pronta per inseguire altri traguardi e crescere con la Juventus, da oggi la sua nuova famiglia.



Benvenuta, Dalila. Ci vediamo in campo!".